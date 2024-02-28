В марте авторы телеграм-каналов смогут получать 50% от доходов за показ рекламы

Павел Дуров сообщил, что с марта владельцы телеграм-каналов смогут начать получать финансовое вознаграждение за показы рекламы. Выплаты начнутся почти в ста странах, но каких, не уточняется.
Рекламная платформа Telegram откроется для всех желающих, у кого есть свои проекты. Дуров отметил, что сейчас проекты пользователей генерируют около триллиона просмотров ежемесячно.
Начисления будут выплачивать в криптовалюте TON, которая поможет «обеспечить быстрые и безопасные транзакции». Владельцы телеграм-каналов смогут обналичить выплаты или инвестировать их в продвижение и модерацию.
Среднесуточный охват Telegram в РФ достиг 47%. Почти половина населения страны хотя бы раз в день заходит в мессенджер. Сервис обогнал по охвату «ВКонтакте» (45%) и YouTube (44%), но все еще не лидер.
В январе владельцам подписки Premium позволили ограничивать отправку личных сообщений. Ранее Дуров называл ее «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».