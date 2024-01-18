Владельцам подписки Telegram Premium позволили ограничивать отправку личных сообщений

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Telegram выпустил новое обновление, в том числе для владельцев премиум-подписки. На это обратил внимание канал Telegram Info.

Владельцам подписок дали возможность ограничивать отправку личных сообщений, оставив разрешение только для личных контактов или других подписчиков. Настраивается функция в разделе «Конфиденциальность», а затем — в блоке «Сообщения».

Новая фишка Telegram — просмотр времени, когда собеседник прочитал сообщение. Чтобы увидеть время, нужно зажать сообщение для появления меню действий. Однако обладатели подписки смогут скрыть свое время прочтения, если их появление в сети не отображается («Был (а) недавно»).

Еще одно нововведение связано с премиум-подписчиками и временем в сети: если раньше те, кто скрыли индикатор активности, не видели его и у других, то теперь они видят у тех, кто не скрыл.

В официальном канале мессенджера поста об обновлении нет. Как отметил VC.ru, в русскоязычной версии Telegram описание функций локализовано лишь частично.

За полтора года премиум-подписку приобрели более 4 млн пользователей Telegram, рассказал основатель сервиса Павел Дуров в декабре. Он назвал ее «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».

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