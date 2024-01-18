Владельцам подписки Telegram Premium позволили ограничивать отправку личных сообщений

Telegram выпустил новое обновление, в том числе для владельцев премиум-подписки. На это обратил внимание канал Telegram Info.
Владельцам подписок дали возможность ограничивать отправку личных сообщений, оставив разрешение только для личных контактов или других подписчиков. Настраивается функция в разделе «Конфиденциальность», а затем — в блоке «Сообщения».
Новая фишка Telegram — просмотр времени, когда собеседник прочитал сообщение. Чтобы увидеть время, нужно зажать сообщение для появления меню действий. Однако обладатели подписки смогут скрыть свое время прочтения, если их появление в сети не отображается («Был (а) недавно»).
Еще одно нововведение связано с премиум-подписчиками и временем в сети: если раньше те, кто скрыли индикатор активности, не видели его и у других, то теперь они видят у тех, кто не скрыл.
В официальном канале мессенджера поста об обновлении нет. Как отметил VC.ru, в русскоязычной версии Telegram описание функций локализовано лишь частично.
За полтора года премиум-подписку приобрели более 4 млн пользователей Telegram, рассказал основатель сервиса Павел Дуров в декабре. Он назвал ее «самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров».