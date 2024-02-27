Концерт Анны Асти в Нижнем Новгороде отменили

Выступление Анны Асти в Нижнем Новгороде, запланированное на 1 апреля, не состоится. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на представителей КРК «Нагорный», где должен был пройти концерт. Там отметили, что речи о переносе не идет.
По данным Mash, выступления Асти отменены еще в нескольких городах — Волгограде, Саратове, Краснодаре и Тольятти. Телеграм-канал заявляет, что под угрозой срыва весь тур артистки, а проблемы у нее начались после участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.
В декабре выступления Асти сорвались в московском клубе VK Gipsy, в «Барвихе Luxury Village» и на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд».
Праворадикальное православное движение «Сорок сороков» требовало у Генпрокуратуры лишить певицу российского гражданства. «Уроженка Украинской ССР Анна Асти (Дзюба Анна Анатольевна) только в октябре 2023 года получила гражданство Российской Федерации, и уже в этом месяце оказалась одним из основных участников „голой вечеринки“, которая, как мы знаем, направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — заявляли активисты.