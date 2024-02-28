Мятеж Пригожина был остановлен из‑за действий полиции Ростова, говорят в полиции Ростова

Глава МВД Ростовской области заявил, что мятеж ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года был остановлен из‑за слаженных действий полиции. Об этом он сказал во время выступления в законодательном собрании. Трансляция заседания доступна в сети, на нее обратил внимание «Осторожно, новости».
В ходе слушания начальник главного управления регионального МВД Олег Агарков рассказал об итогах работы ведомства в 2023 году. Часть его презентации была посвящена мятежу Евгения Пригожина и его военной компании.
«Свой уровень подготовки к обострению оперативной обстановки гарнизон донских полицейских показал во время мятежа и попытки захвата власти в столице региона. Ни один сотрудник не дрогнул в наших рядах», — говорит голос за кадром. Он также обращает внимание на врученные полицейским памятные письма и награды от Владимира Путина.
«Благодаря слаженным действиям полиции и силовых ведомств удалось избежать смуты. Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности. Этим мы исключили трагические последствия», — подчеркивает со сцены Агарков.
23 июня Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». Он обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям «Вагнера». Ведомство назвало эти его слова информационной провокацией.
В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.
В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России».
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» он назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины», предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.
24 августа Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе вместе с командиром бойцов Дмитрием Вагнером Уткиным.