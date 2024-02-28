Мятеж Пригожина был остановлен из‑за действий полиции Ростова, говорят в полиции Ростова

«Свой уровень подготовки к обострению оперативной обстановки гарнизон донских полицейских показал во время мятежа и попытки захвата власти в столице региона. Ни один сотрудник не дрогнул в наших рядах», — говорит голос за кадром. Он также обращает внимание на врученные полицейским памятные письма и награды от Владимира Путина.