Сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова* приговорили к 2,5 года колонии

В 1980-е Орлов расклеивал листовки против войны в Афганистане, в 1988-м стал участником инициативной группы «Мемориал», а позже одним из членов правления этой организации. В 1990-х правозащитник участвовал в обмене пленными во время войны в Чечне, предложил свою кандидатуру в обмен на заложников в больнице в Буденновске. В 2022 году «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира.