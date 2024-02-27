Сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова* приговорили к 2,5 года колонии

Головинский суд Москвы назначил правозащитнику Олегу Орлову* 2,5 года колонии по уголовному делу о повторной дискредитации Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Поводом для преследования стал перевод его статьи «Они хотели фашизма, они его получили», который правозащитник опубликовал в фейсбуке**. Статью Орлов написал для французского издания Mediaapart.
В октябре 2023 года по этому же делу Орлова приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей. И защита, и прокуратура подали апелляцию на это решение. Прокуратура требовала ужесточить наказание, Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
В конце февраля правозащитнику направили новое обвинительное заключение, в котором появилось отягчающее обстоятельство — мотив вражды и ненависти к военнослужащим.
В 1980-е Орлов расклеивал листовки против войны в Афганистане, в 1988-м стал участником инициативной группы «Мемориал», а позже одним из членов правления этой организации. В 1990-х правозащитник участвовал в обмене пленными во время войны в Чечне, предложил свою кандидатуру в обмен на заложников в больнице в Буденновске. В 2022 году «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира.
* «Мемориал» и Олег Орлов внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.