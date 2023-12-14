Дело сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова вернули в прокуратуру. Ему могут ужесточить наказание

Мосгорсуд отменил приговор сопредседателю «Мемориала»* Олегу Орлову и вернул дело в прокуратуру. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на представителей правозащитной организации.
В октябре Головинский районный суд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тыс. рублей по обвинению в повторной дискредитации Вооруженных сил России. Спустя две недели Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор суда и в этот же день узнали, что приговор также обжаловала прокуратура.
Вместо изначально запрашиваемого штрафа в 250 тыс. рублей ведомство попросило назначить правозащитнику три года реального лишения свободы. Это максимальное наказание по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) в той редакции, по которой судят Орлова. С апреля 2022 года действует новая редакция статьи, подразумевающая наказание до 5 лет заключения.
14 декабря во время заседания по рассмотрению апелляции судья отменила Орлову приговор по просьбе прокуратуры. Подзащитный уверен, что это было сделано «для того, чтобы доработать и очень с большой вероятностью ужесточить наказание», передает «Медиазона»*.
Поводом для преследования правозащитника стал репост в фейсбуке** Орлова его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Изначально материал был опубликован французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года. Орлова задержали в марте 2023 года, но затем отпустили под подписку о невыезде.
* «Мемориал» и «Медиазона» внесены Минюстом в список иностранных агентов.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.