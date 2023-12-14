Дело сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова вернули в прокуратуру. Ему могут ужесточить наказание

В октябре Головинский районный суд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тыс. рублей по обвинению в повторной дискредитации Вооруженных сил России. Спустя две недели Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор суда и в этот же день узнали, что приговор также обжаловала прокуратура.