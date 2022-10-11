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Нобелевская премия
За что российской организации «Мемориал»* дали Нобелевскую премию мира
Ксения Морозова
Сегодня в 22:20
Российское правозащитное общество «Мемориал»*, признанное в России иноагентом и ликвидированное, стало одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Еще две премии ушли белорусской и украинской организациям. «Афиша Daily» рассказывает краткую историю «Мемориала»*.

Что такое «Мемориал»*?

Это международная общественная некоммерческая организация, сформированная в 1987 году в Москве. Первым ее председателем был академик Андрей Сахаров — физик-теоретик, диссидент, правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира (в 1975 году), чьим именем названы 60 улиц в городах и селах России, а также площади в Вильнюсе, Ереване и Нюрнберге. После осуждения ввода советских войск в Афганистан Сахарова выслали из Москвы, но при Горбачеве разрешили вернуться — это стало одним из важных символов прекращения борьбы с инакомыслием в стране. Официально организацию смогли зарегистрировать только в 1991 уже после смерти Сахарова.

Общество занимается «исследованием политических репрессий в СССР и современной России», а также добивается «моральной и юридической реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям». Для этого оно «выявляет, обнародует и критически осмысливает информацию о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом и имеющих прямые и косвенные последствия в настоящем». Действует на территории России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран.

В 1990 году «Мемориал»* в качестве памятника жертвам репрессий установил на Лубянской площади Соловецкий камень, привезенный с территории Соловецкого лагеря.

В 1991 году при активном участии «Мемориала»* был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», цель которого — «восстановление их (жертв. — Прим. ред.) в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба».

К концу 2021 года обществом или при его участии было выпущено несколько сотен книг, среди которых «Папины письма: письма отцов из ГУЛАГа к детям», «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа. 1935–1936», «Агнесса. Исповедь жены сталинского чекиста» и другие.

Список жертв репрессий

Организация создала самый полный из существующих список жертв политических репрессий в СССР. Она использовала Книги Памяти, которые были изданы в разных регионах бывшего Советского Союза, — обычно такие книги выпускаются небольшими тиражами (от 100 до 1000 экземпляров), не поступают в продажу и не выкладываются онлайн. «Мемориал»* систематизировал эти данные. В списке более 3 млн записей, однако это, по оценкам общества, «не более четверти от общего числа жертв политического террора». Во многих регионах Книг Памяти нет или они не выпущены, в России нет государственной программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В Москве, например, все еще не закончено даже издание списков расстрелянных.

«Последний адрес»

«Мемориал»* стал одним из соучредителей Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий «Последний адрес». В рамках этой инициативы на стенах домов, в которых жили репрессированные, устанавливаются небольшие мемориальные таблички с их именами, фамилиями, профессиями и годами рождения, ареста, расстрела и реабилитации.

«Возвращение имен»

С 2007 года «Мемориал»* проводит акцию «Возвращение имен» в нескольких десятках городов России. Ежегодно в конце октября горожане, сменяя друг друга, зачитывают имена земляков, безвинно расстрелянных в годы советской власти.

Правозащитная деятельность

Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных «Мемориал»* занимался правозащитной деятельностью. Организация отправляла экспедиции в зоны военных конфликтов в Нагорном Карабахе, Баку, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане и Северном Кавказе во время обеих чеченских войн. С 2010 года она оказывала помощь людям, преследуемым по политическим мотивам. Кроме того, центр занимается поддержкой беженцев и мигрантов.

Давление

Первая прокурорская проверка «Мемориала»* была проведена еще в 2013 году по требованию Министерства юстиции. В ее результате постановили, что организация занимается не только просветительской работой, но и формированием общественного мнения, при этом получая иностранное финансирование. Ведомство потребовало, чтобы общество зарегистрировалось в качестве иностранного агента, но организация обжаловала это постановление.

В 2014 году Минюст потребовал ликвидировать «Мемориал»*. По мнению ведомства, сотрудники НКО «подрывали основы конституционного строя РФ, призывая к свержению действующей власти, смене политического режима в стране». Основанием для этого стали цитата организации о том, что «действия России против Украины подпадают под определение агрессии», а также опубликованное на сайте НКО мнение о сфабрикованности «болотного дела». За организацию заступились уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, депутаты Европарламента и представители Евросоюза. В результате Верховный суд отказался удовлетворить требование.

Правозащитный центр «Мемориал»* был признан властями России иноагентом в 2014 году, а «Международный мемориал»* — в 2016-м. В 2021 году ликвидировать правозащитное общество и все его подразделения потребовала Генпрокуратура. В ее иске говорилось, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента. Общая сумма штрафов составила более 4 млн рублей. Генпрокуратура заявила, что отсутствие маркировки грубо нарушает российские законы и права граждан.

Во время судебного заседания адвокаты заявляли, что организация немедленно маркировала материалы, которые остались без отметки об иноагентстве, и общий процент таковых среди всех публикаций «Мемориала»* был ничтожно мал. В ноябре 2021 года НКО выплатила все штрафы, большая часть средств была собрана с помощью краудфандинга. В защиту выступили сотни деятелей культуры и несколько десятков международных организаций. Отозвать иск к «Мемориалу»* призвали нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов. В итоге в декабре 2021 года после обвинений в «вызове депрессии» и создании «лживого образа СССР» организацию все-таки ликвидировали.

В день, когда ей присудили Нобелевскую премию мира, суд в Москве изъял офис «Международного мемориала»* в пользу государства.

За что «Мемориалу»* дали премию?

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

*«Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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Андрей СахаровЭлла ПамфиловаМихаил ГорбачевДмитрий Муратов
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