Протоиерея Алексея Уминского восстановили в сане, он будет служить в Европе

Сегодня в 15:06
Фото: «Правмир»/YouTube

Синод Вселенского патриархата восстановил в сане протоиерея Алексея Уминского, пишет православная журналистка Ксения Лученко.

Синод Вселенского патриархата относится к Константинопольской православной церкви. Протоиерей Алексей продолжит служение в одном из приходов в Европе.

В декабре Уминский был отстранен от настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запрещен в служении. После этого члены Русской православной церкви обратились к патриарху Кириллу с призывом пересмотреть это решение.

В январе Церковный суд Московской епархии постановил, что священник подлежит «извержению из сана за нарушение священнической присяги». Поводом стал отказ протоиерея читать молитву о святой Руси во время литургии. Сам он не пришел ни на одно из трех заседаний.

Синод Константинопольского патриархата восстановил в сане не только Уминского. К службе ранее были возвращены также бывшие клирики Литовской епархии РПЦ, священник из Москвы Иоанн Коваль и другие клирики.

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