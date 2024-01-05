Протоиерея Алексея Уминского, выступавшего против военной операции, запретили в служении

В феврале 2023-го в интервью «Афише Daily» Уминский повторил свою антивоенную позицию: «Я сердцем, умом, мыслями нахожусь на стороне людей, которые, прежде всего, молятся о мире, о прекращении кровопролития. Но я не молюсь о том, чтобы кто‑то был наказан, осужден за его действия и поступки. Мое принципиальное понимание в том, что всякое насилие, всякая злость — грех, они не могут быть оправданы ничем, никакими даже самыми высокими идеями. Нельзя убивать и нельзя воевать ради каких‑то даже самых прекрасных истин человеческих».