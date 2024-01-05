Протоиерея Алексея Уминского, выступавшего против военной операции, запретили в служении

Протоиерея Алексея Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Об этом в телеграм-канале «Православие и зомби» написала религиоведка Ксения Лученко.
По ее словам, вместо Уминского назначили протоиерея Андрея Ткачева, который в 2014 году переехал в РФ из Украины, а в 2022-м — поддержал военную операцию. Служба безопасности Украины в апреле 2023 года предъявила Ткачеву обвинения в «пропаганде войны» и «оправдании вооруженной агрессии против Украины».
О запрете Уминского в служении сообщил также журналист Алексей Венедиктов*. «Отца Алексея Уминского отстранили от служения. В храме новый настоятель», — написал он в телеграм-канале.
В ноябре 2023 года Уминский в интервью с Венедиктовым посоветовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «больше молятся о мире, чем о победе» и не стараются «укреплять военный дух на литургии». «В современных войнах любая победа почти что всегда равна самоуничтожению», — отмечал протоиерей.
Епископ Питирим (Творогов) в эфире телеканала «Спас» назвал слова Уминского «одной из метастаз страшной болезни либерализма, которая проникла в нашу Церковь и погубит нашу родину».
По данным СМИ, именно высказывания Уминского в интервью с Венедиктовым могли стать причиной его запрета в служении.
После начала военной операции в феврале 2022 года Уминский сказал, что у него «однозначное» отношение к происходящему — он «не может поддержать эти военные действия». «Я молюсь о мире, я молюсь о том, чтобы это как можно скорее прекратилось, и как можно меньше людей пострадало», — говорил он.
В феврале 2023-го в интервью «Афише Daily» Уминский повторил свою антивоенную позицию: «Я сердцем, умом, мыслями нахожусь на стороне людей, которые, прежде всего, молятся о мире, о прекращении кровопролития. Но я не молюсь о том, чтобы кто‑то был наказан, осужден за его действия и поступки. Мое принципиальное понимание в том, что всякое насилие, всякая злость — грех, они не могут быть оправданы ничем, никакими даже самыми высокими идеями. Нельзя убивать и нельзя воевать ради каких‑то даже самых прекрасных истин человеческих».
*Алексей Венедиктов внесен Минюстом в список иностранных агентов.