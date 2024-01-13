Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского за «клятвопреступление»

Авторы открытого письма подчеркнули важную роль, которую Алексей Уминский играет в жизни современной Русской православной церкви и жизни прихода храма Святой Троицы в Хохлах, который он возглавлял более 30 лет. Кроме того они отметили социальную работу протоиерея, в ходе которой он оказывал помощь тяжелобольным людям во взрослых и детских хосписах, а также бездомным и заключенным.