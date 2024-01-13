Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского за «клятвопреступление»

Церковный суд лишил сана протоирея Алексея Уминского, подтвердил информацию РБК заместитель председателя Епархиального суда Владислав Цыпин. Решение вступит в силу, когда «будет установлено святейшим патриархом» Кириллом.
Уминского отстранили от настоятельства в московском храме и запретили в служении. Священнослужитель не пришел ни на одно заседание, поэтому суд вынес решение без него.
Суд решил, что Уминский подлежит «извержению из сана» за нарушение священнической Присяги, тот, согласно постановлению, совершил «клятвопреступление», отказавшись читать молитву о Святой Руси во время литургии. Постановление суда теперь должен подписать патриарх Кирилл.
Ранее Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. После этого члены Русской православной церкви обратились к патриарху Кириллу с призывом пересмотреть решение о запрете в служении священника.
Авторы открытого письма подчеркнули важную роль, которую Алексей Уминский играет в жизни современной Русской православной церкви и жизни прихода храма Святой Троицы в Хохлах, который он возглавлял более 30 лет. Кроме того они отметили социальную работу протоиерея, в ходе которой он оказывал помощь тяжелобольным людям во взрослых и детских хосписах, а также бездомным и заключенным.
В ноябре Уминский советовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «больше молятся о мире, чем о победе» и не стараются «укреплять военный дух на литургии».