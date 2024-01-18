Новогоднюю комедию «Иван Васильевич меняет всё» посмотрели 42,5 млн человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:00
Фото: ТНТ

Общая аудитория новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё» в эфире ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск» составила 42,5 млн человек. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Музыкальная пародия на ленту Леонида Гайдая стала самым популярным фильмом на всех телеканалах в 2023 году, а также оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.

Руководитель отдела лицензирования «Кинопоиска» Николай Буц заявил, что ТНТ продолжит сотрудничество со стримингом и в этом году сделает следующий новогодний проект.

По сюжету фильма «Иван Васильевич меняет всё» Шурик пробует вернуть Ивана Грозного домой с помощью машины времени. Однако аппарат работает с помощью «коварного VPN» и постоянно переносит героев в разные периоды и страны, где они случайно или намеренно меняют прошлое.

За несколько дней до премьеры комедии телеканал решил переснять часть сцен. После этого из ленты пропали сцены с Филиппом Киркоровым (его заменили на Никиту Кологривого) и с Anna Asti (ее роль исполнила Клава Кока).

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