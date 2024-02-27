Фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой лишился даты выхода

Компании «Тинькофф Банк» и МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой. У Лолиты и Анны Асти отменились концерты, Vacio отправился под арест сначала на 15 и потом еще на 10 суток, а также получил повестку в военкомат в зале суда. Также почти всех вырезали из новогодних телешоу.