Фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой лишился даты выхода

Комедийный фильм «Мальвина» с Настей Ивлеевой в главной роли выбыл из расписания, лишившись даты выхода. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Премьера фильма должна была состояться 28 марта. Официальная причина переноса не уточняется. Однако раннее ТАСС со ссылкой на источники писал, что «Мальвина» все еще находится на постпродакшене.
Сюжет картины рассказывает о 30-летней Васе, которая в детстве была очень талантливым ребенком, но сейчас чувствует себя потерянной. Жизнь девушки рушится. Однако на помощь ей приходит ее воображаемая подруга детства Мальвина.
Режиссеркой «Мальвины» стала Даша Чаруша («Марафон желаний», «Русалочка»). Она называет свою работу «городской сказкой».
С 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка» Ивлеевой. В ивенте приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Компании «Тинькофф Банк» и МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой. У Лолиты и Анны Асти отменились концерты, Vacio отправился под арест сначала на 15 и потом еще на 10 суток, а также получил повестку в военкомат в зале суда. Также почти всех вырезали из новогодних телешоу.