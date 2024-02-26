Красный Крест: спрос россиян на психологическую помощь продолжает расти

Сегодня в 18:30
Фото: SHVETS production/Pexels

В 2023 году на горячую линию Российского Красного Креста (РКК) с запросом на получение психологической помощи из‑за стресса обратились 17 404 человека. Годом ранее таких обращений было 5987 (данные с марта 2022 года, когда горячая линия начала работать). Об этом сообщает РБК.

В 2023-м обращения из‑за стресса и адаптации к нему стали самыми популярными на горячей линии — 88% от общего числа. Еще 247 человек обратились за иной психологической помощью, 930 — в связи с проблемами восстановления семейных связей, 641 — по вопросам выдачи гуманитарной помощи, 232 — за консультацией, связанной с мобилизацией.

В НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского также зафиксировали в прошлом году увеличение числа обращений граждан с невротическими расстройствами, связанными со стрессом. По сравнению с 2022 годом рост составил 13,8%, по сравнению с 2021-м — 17,2%.

«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневных делах», — отметили в институте.

Ранее об увеличении обращений россиян в связи со стрессом и финансовыми тревогами рассказали в онлайн-сервисах психологической помощи. Руководительница сообщества психологов сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отмечала, что к концу 2023-го 56% клиентов сервиса отмечали стресс как некое перманентное состояние, охватывающее все сферы жизни.

Подробности по теме
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+