Красный Крест: спрос россиян на психологическую помощь продолжает расти

В 2023 году на горячую линию Российского Красного Креста (РКК) с запросом на получение психологической помощи из‑за стресса обратились 17 404 человека. Годом ранее таких обращений было 5987 (данные с марта 2022 года, когда горячая линия начала работать). Об этом сообщает РБК.
В 2023-м обращения из‑за стресса и адаптации к нему стали самыми популярными на горячей линии — 88% от общего числа. Еще 247 человек обратились за иной психологической помощью, 930 — в связи с проблемами восстановления семейных связей, 641 — по вопросам выдачи гуманитарной помощи, 232 — за консультацией, связанной с мобилизацией.
В НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского также зафиксировали в прошлом году увеличение числа обращений граждан с невротическими расстройствами, связанными со стрессом. По сравнению с 2022 годом рост составил 13,8%, по сравнению с 2021-м — 17,2%.
«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневных делах», — отметили в институте.
Ранее об увеличении обращений россиян в связи со стрессом и финансовыми тревогами рассказали в онлайн-сервисах психологической помощи. Руководительница сообщества психологов сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отмечала, что к концу 2023-го 56% клиентов сервиса отмечали стресс как некое перманентное состояние, охватывающее все сферы жизни.