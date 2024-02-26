Красный Крест: спрос россиян на психологическую помощь продолжает расти

В 2023-м обращения из‑за стресса и адаптации к нему стали самыми популярными на горячей линии — 88% от общего числа. Еще 247 человек обратились за иной психологической помощью, 930 — в связи с проблемами восстановления семейных связей, 641 — по вопросам выдачи гуманитарной помощи, 232 — за консультацией, связанной с мобилизацией.