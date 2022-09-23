Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Если вы не справляетесь с тревогой из‑за сложившейся ситуации, стоит обратиться к психологу. Но мы понимаем, что такая возможность есть не всегда. Вот девять организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно.

«НеТерпи»

Центр психологической помощи жертвам домашнего и политического насилия предоставляет пять бесплатных онлайн-консультаций психологов. Однако за помощью могут обратиться не только пострадавшие от домашнего или политического насилия, но и те, кто сам применяет насилие, например, сотрудники силовых структур. Сейчас центр также оказывает кризисную психологическую помощь в связи с частичной мобилизацией — при таком обращении можно посетить 1–3 бесплатные встречи.

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Московская служба психологической помощи населению

Служба при Департаменте труда и социальной защиты, которая работает бесплатно только с москвичами. Для получения помощи нужно предъявить московскую регистрацию или справку о том, что вы официально работаете или учитесь в столице. В течение года на безвозмездной основе можно получить следующие виды психологической помощи (на основе рекомендаций психолога):

не более 5 психологических консультаций;

не более 2 сеансов психологической диагностики;

не более 3 тренинговых программ;

не более 2 консультаций клинического психолога;

не более 8 сеансов психологической реабилитации и 2 консультаций психолога-реабилитолога.

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«Ковчег»

Организация, которая помогает людям, покинувшим Россию из‑за спецоперации. В числе прочего, она оказывает психологическую помощь: в виде групповых или индивидуальных консультаций, а также в чате для экстренной помощи в телеграме. Вид помощи «Ковчег» выбирает сам после анализа вашей анкеты.

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Институт практической психологии и психоанализа

При институте есть служба бесплатной телефонной психологической помощи «Ярославна» — ее номер +7 (495) 120 16 60. Также здесь можно получить три бесплатные консультации: для москвичей в корпусе вуза у метро ВДНХ, для людей из других регионов — онлайн. Прием ведут стажеры и выпускники ИППиП.

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«Российская ЛГБТ-сеть» Включена Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Организация, которая оказывает бесплатную психологическую помощь представителям ЛГБТ+ сообщества, их родным и близким по всей России. Есть телефон доверия 8 800 555 73 74, он доступен ежедневно, с 15.00 до 21.00 по московскому времени. Также можно пообщаться с психологом в онлайн-чате или получить серию бесплатных очных или онлайн-консультаций.

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Консультации магистрантов НИУ ВШЭ

При магистерской программе «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» ВШЭ действует бесплатный центр психоаналитического консультирования и психотерапии. Он предоставляет три бесплатные консультации, которые ведут слушатели и выпускники программы — онлайн или в кабинетах НИУ ВШЭ на Мясницкой в Москве.

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Mental Health Center

Специалисты этой клиники готовы бесплатно проконсультировать тех, кто плохо чувствует себя в связи с происходящими на территории Украины событиями, вне зависимости от гражданства и места проживания. Психологи и психиатры помогают, если:

вы или ваши друзья и близкие находитесь в зоне конфликта или в непосредственной близости от него;

вы или ваши близкие были вынуждены бежать из своего дома;

вы находитесь в состоянии острого горя из‑за потери близких или друзей в результате конфликта.

Бесплатно предоставляется только одна консультация, потом можно договориться о терапии на общих или льготных условиях. Психологи принимают очно и онлайн, психиатры — только в клинике в Москве.

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Институт психотерапии и консультирования «Гармония»

Бесплатный кабинет психологической помощи для студентов вузов Петербурга и членов их семей в Межвузовской поликлинике № 75. В кабинете работают выпускники «Гармонии» вместе со студентами второго курса Международной школы психотерапии, консультирования и ведения групп, которые проходят стажировку. Прием, как правило, ведет пара — профессиональный консультант и стажер.

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Гуманитарный проект Ассоциации EMDR

EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз) — это метод психотерапии с научно доказанной эффективностью, разработанный для лечения посттравматических стрессовых расстройств. Сейчас он применяется шире — для проработки травматичных воспоминаний. Российская ассоциация EMDR проводит бесплатные коллективные сессии в ютьюбе, следить за их расписанием нужно в телеграм-канале проекта.

В экстренной ситуации можно позвонить по телефону доверия