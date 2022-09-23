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Инструкция по выживанию
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Ксения Морозова
Сегодня в 16:45
Если вы не справляетесь с тревогой из‑за сложившейся ситуации, стоит обратиться к психологу. Но мы понимаем, что такая возможность есть не всегда. Вот девять организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно.

«НеТерпи»

Центр психологической помощи жертвам домашнего и политического насилия предоставляет пять бесплатных онлайн-консультаций психологов. Однако за помощью могут обратиться не только пострадавшие от домашнего или политического насилия, но и те, кто сам применяет насилие, например, сотрудники силовых структур. Сейчас центр также оказывает кризисную психологическую помощь в связи с частичной мобилизацией — при таком обращении можно посетить 1–3 бесплатные встречи.

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neterpi.com

Где можно получить помощь

онлайн

Московская служба психологической помощи населению

Служба при Департаменте труда и социальной защиты, которая работает бесплатно только с москвичами. Для получения помощи нужно предъявить московскую регистрацию или справку о том, что вы официально работаете или учитесь в столице. В течение года на безвозмездной основе можно получить следующие виды психологической помощи (на основе рекомендаций психолога):

  • не более 5 психологических консультаций;
  • не более 2 сеансов психологической диагностики;
  • не более 3 тренинговых программ;
  • не более 2 консультаций клинического психолога;
  • не более 8 сеансов психологической реабилитации и 2 консультаций психолога-реабилитолога.

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msph.ru

Где можно получить помощь

онлайн

«Ковчег»

Организация, которая помогает людям, покинувшим Россию из‑за спецоперации. В числе прочего, она оказывает психологическую помощь: в виде групповых или индивидуальных консультаций, а также в чате для экстренной помощи в телеграме. Вид помощи «Ковчег» выбирает сам после анализа вашей анкеты.

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kovcheg.live

Где можно получить помощь

онлайн

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Институт практической психологии и психоанализа

При институте есть служба бесплатной телефонной психологической помощи «Ярославна» — ее номер +7 (495) 120 16 60. Также здесь можно получить три бесплатные консультации: для москвичей в корпусе вуза у метро ВДНХ, для людей из других регионов — онлайн. Прием ведут стажеры и выпускники ИППиП.

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psychol.ru

Где можно получить помощь

в Москве или онлайн

«Российская ЛГБТ-сеть»

Включена Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Организация, которая оказывает бесплатную психологическую помощь представителям ЛГБТ+ сообщества, их родным и близким по всей России. Есть телефон доверия 8 800 555 73 74, он доступен ежедневно, с 15.00 до 21.00 по московскому времени. Также можно пообщаться с психологом в онлайн-чате или получить серию бесплатных очных или онлайн-консультаций.

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lgbtnet.org

Где можно получить помощь

онлайн или очно в 16 городах России

Консультации магистрантов НИУ ВШЭ

При магистерской программе «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» ВШЭ действует бесплатный центр психоаналитического консультирования и психотерапии. Он предоставляет три бесплатные консультации, которые ведут слушатели и выпускники программы — онлайн или в кабинетах НИУ ВШЭ на Мясницкой в Москве.

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hse.ru

Где можно получить помощь

в Москве или онлайн

Mental Health Center

Специалисты этой клиники готовы бесплатно проконсультировать тех, кто плохо чувствует себя в связи с происходящими на территории Украины событиями, вне зависимости от гражданства и места проживания. Психологи и психиатры помогают, если:

  • вы или ваши друзья и близкие находитесь в зоне конфликта или в непосредственной близости от него;
  • вы или ваши близкие были вынуждены бежать из своего дома;
  • вы находитесь в состоянии острого горя из‑за потери близких или друзей в результате конфликта.

Бесплатно предоставляется только одна консультация, потом можно договориться о терапии на общих или льготных условиях. Психологи принимают очно и онлайн, психиатры — только в клинике в Москве.

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mhcenter.ru

Где можно получить помощь

в Москве или онлайн

Институт психотерапии и консультирования «Гармония»

Бесплатный кабинет психологической помощи для студентов вузов Петербурга и членов их семей в Межвузовской поликлинике № 75. В кабинете работают выпускники «Гармонии» вместе со студентами второго курса Международной школы психотерапии, консультирования и ведения групп, которые проходят стажировку. Прием, как правило, ведет пара — профессиональный консультант и стажер.

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inharmony.ru

Где можно получить помощь

в Петербурге

Гуманитарный проект Ассоциации EMDR

EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз) — это метод психотерапии с научно доказанной эффективностью, разработанный для лечения посттравматических стрессовых расстройств. Сейчас он применяется шире — для проработки травматичных воспоминаний. Российская ассоциация EMDR проводит бесплатные коллективные сессии в ютьюбе, следить за их расписанием нужно в телеграм-канале проекта.

В экстренной ситуации можно позвонить по телефону доверия

  • Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989 50 50, также есть интернет-служба
  • Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях Департамента здравоохранения города Москвы: +7 (499) 791 20 50
  • Независимая психиатрическая ассоциация: +7 (495) 625 06 20
  • Государственная скорая психиатрическая помощь (Москва): +7 (495) 625 31 01
  • Телефон доверия Ленинградской области: 8 800 200 47 03
  • Горячая линия психологической поддержки благотворительного фонда «Просто люди»: +7 (495) 025 15 35
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