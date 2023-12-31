Россияне стали чаще обращаться к психологам из‑за стресса и финансовой тревоги

«Помимо финансовой тревоги, которая встречается довольно часто в условиях нестабильной экономической ситуации, я наблюдаю сильное влияние социальных медиа, где широко транслируется уровень жизни, который большинству людей, к сожалению, недоступен. Человек видит в социальных сетях красивую, успешную, богатую жизнь, которую ему показывают блогеры, зачастую под соусом „каждый может жить так же, я поднялся из низов“, и может попасть в ловушку сравнения», — сказала Черткова.