Россияне стали чаще обращаться к психологам из‑за стресса и финансовой тревоги

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к психологам с жалобами на стресс и финансовые тревоги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенные онлайн-сервисы психологической помощи.
Руководительница сообщества психологов сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко рассказала, что к концу года 56% клиентов сервиса отмечали стресс как некое перманентное состояние, охватывающее все сферы жизни.
Артеменко подчеркнула, что год назад абсолютное большинство запросов к психологу были связаны с тревогой и приступами паники. «Можно предположить, что в 2023 году люди жалуются на стресс как на последствие тех всплесков тревоги, которую мы наблюдали ранее», — сказала она.
Сервис Alter отметил значимую динамику по запросу «Я хочу поработать с моим отношением к деньгам». Клинический директор сервиса Анастасия Черткова заявила, что доля этого запроса за год выросла на 11%.
«Помимо финансовой тревоги, которая встречается довольно часто в условиях нестабильной экономической ситуации, я наблюдаю сильное влияние социальных медиа, где широко транслируется уровень жизни, который большинству людей, к сожалению, недоступен. Человек видит в социальных сетях красивую, успешную, богатую жизнь, которую ему показывают блогеры, зачастую под соусом „каждый может жить так же, я поднялся из низов“, и может попасть в ловушку сравнения», — сказала Черткова.
Онлайн-сервисы также назвали проблемы, с которыми чаще всего россияне обращаются к психологу. Среди них — проблемы в отношениях, одиночество, раздражительность, выгорание, проблемы с поиском себя и с самооценкой.