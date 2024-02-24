Тело Алексея Навального отдали матери

Тело Алексея Навального передали матери политика. Об этом сообщили сторонники политика.

Накануне мама Алексея Людмила Навальная выпустила видеообращение, в котором поведала, что 21 февраля следователи все-таки показали ей тело умершего. Там же она подписала медицинское свидетельство о смерти. Женщина рассказала, что в документе причины смерти названы естественными.

По ее словам, после подписания бумаги ей должны были передать тело Алексея, но тогда этого не произошло. Людмила Навальная утверждала, что ее сына хотят похоронить тайно, но настаивала на передаче.

Алексей Навальный скончался в колонии ИК-3 «Полярный волк» 16 февраля. Как тогда сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, заключенному стало плохо во время прогулки и он потерял сознание, а прибывшим врачам скорой помощи не удалось его спасти.

Навальный находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили к еще девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а после перевели в колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

В августе 2023 года ему назначили 19 лет особого режима. Оппозиционера признали виновным по шести статьям: об организации экстремистского сообщества, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма и публичных призывах к нему, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в опасные действия. После этого он был этапирован в ЯНАО.