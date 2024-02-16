УФСИН: Алексей Навальный умер

Алексей Навальный скончался в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в возрасте 47 лет. Об этом сообщает УФСИН России.
Сообщается, что после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. «Прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. RT и «112» со ссылкой на источники утверждают, что у оппозиционера оторвался тромб.
Адвокат Навального Леонид Соловьев отказался комментировать информацию УФСИН «по решению семьи политика». «Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — заявил он. Команда оппзиционера заявила, что подтверждений смерти у них нет.
Тем временем Дмитрий Песков заявил, что доложил Владимиру Путину о смерти Навального. Он также добавил, что для расследования произошедшего «не нужно каких‑то особых поручений, этим будет заниматься ФСИН». «На этот счет есть определенный свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — сказал он.
Навальный находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили к еще девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а в августе 2023-го — добавили 19 лет по «экстремистскому делу».
Новость дополняется.