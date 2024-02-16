УФСИН: Алексей Навальный умер

Навальный находился в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В июне 2022-го политика приговорили к еще девяти годам по делу о мошенничестве с донатами, а в августе 2023-го — добавили 19 лет по «экстремистскому делу».