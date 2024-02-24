СМИ: Джефф Безос, Nvidia, Microsoft и другие вложили 675 млн долларов в разработку робота-гуманоида

Корпорации, в том числе Nvidia и Microsoft, вложили 675 млн долларов в стартап Figure AI, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Проект занимается разработкой робота-гуманоида.
Так, 100 млн долларов через собственную инвестиционную компанию Explore Investments вложил бизнесмен Джефф Безос, 95 млн — Microsoft, по 50 млн — Nvidia и аффилированный с Amazon фонд. Также 25 млн долларов инвестировала Intel, 8,5 млн — LG, 5 млн — Samsung, вдобавок суммарно 190 млн поступило от двух венчурных компаний.
Figure AI разрабатывает робота-гуманоида Figure 01, который сможет выполнять опасные работы вместо людей и «решить проблему нехватки рабочей силы». Самыми первыми в стартап вложились OpenAI и Microsoft, вслед за которыми могли подтянуться и другие крупные инвесторы.
В 2021 году британская компания Engineered Arts показала человекоподобного робота Ameca, который напугал и удивил пользователей соцсетей. Робот-гуманоид не только выглядит как человек, но и умеет копировать его мимику, зато не обладает навыком хождения и искусственным интеллектом.
В 2023 году Tesla планировала начать производство роботов-гуманоидов Optimus первой версии. Илон Маск обещал, что разработка «изменит мир больше, чем автомобили» компании.