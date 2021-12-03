перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей 21:34
Минюст объявил иноагентами организацию по защите прав призывников и четырех журналистов 21:23
В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать 21:00
VK сменит гендиректора, МХАТ переименуют и другие новости дня
20:49 дайджест
GlobalCheck: в России начали блокировать Tor. Россияне жалуются на проблемы с доступом 20:47
«Мосвинтаж» проведет ярмарку во «Флаконе» 4 и 5 декабря 20:28
«Ходячий замок» и «Амели»: самые эстетически приятные фильмы по мнению пользователей Reddit 19:58
«Качественный отдых»: Дима Мидборн выпустил второй сольный альбом 19:16
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators 18:32
Juice WRLD/YouTube
Вышел новый посмертный трек Juice WRLD — он записан совместно с Джастином Бибером 18:13
Amazon Prime Video представил первый трейлер перезапуска картины «Ричер». Без Тома Круза 18:06
У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус 17:39
Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе» 17:26
Граймс выпустила новый клип «Player of Games». В нем она обнимает рыцаря, но прячет за спиной меч 16:59
«Я не нажимал на спусковой крючок»: первое большое интервью Болдуина после трагедии на съемках 16:58
92kurt/Instagram
«Это тот год, когда я переосмыслил свою жизнь»: Kurt92 выпустил EP «2017» 16:57
Талибы* издали указ о правах женщин 16:47
Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство 16:30
Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе 16:02
Единороссы составили методичку по спорам с антиваксерами. В ней есть про желтые звезды и чипирование 15:44
Отключить рекламу

Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:34

Британская компания Engineered Arts показала нового человекоподобного робота Ameca. Он вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Робот-гуманоид не только выглядит как человек, но и умеет копировать его мимику — улыбаться, хмурить брови, восторгаться и удивляться. Однако он не умеет ходить и не обладает искусственным интеллектом (вместо него программа, позволяющая управлять последовательными действиями). По словам разработчиков, ходьба слишком сложная задача для робота, и пока они не могут создать полноценного ходячего гуманоида.

Ролик с презентации Ameca завирусился в социальных сетях и напугал часть пользователей.

Другая часть твиттера наоборот посмеялась над роботом и начала придумывать с ним мемы.

Некоторые даже вступились за Ameca.

Робот-гуманоид массово напугал пользователей соцсетей не просто так — этому есть объяснение. Причиной такой реакции является эффект зловещей долины. Это гипотеза, согласно которой робот или другой объект выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей, которые на него смотрят.

Таким феноменом зачастую пользуются создатели фильмов, книг, игр и анимации, чтобы вызывать чувство страха. Таких примеров немало — Франкенштейн или киборги и зомби из серии компьютерных игр Silent Hill и одноименного фильма.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить