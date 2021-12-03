Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей

Британская компания Engineered Arts показала нового человекоподобного робота Ameca. Он вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
Робот-гуманоид не только выглядит как человек, но и умеет копировать его мимику — улыбаться, хмурить брови, восторгаться и удивляться. Однако он не умеет ходить и не обладает искусственным интеллектом (вместо него программа, позволяющая управлять последовательными действиями). По словам разработчиков, ходьба слишком сложная задача для робота, и пока они не могут создать полноценного ходячего гуманоида.
Ролик с презентации Ameca завирусился в социальных сетях и напугал часть пользователей.
«Я чувствую, что мы создаем следующую форму жизни, которая заменит нас»
«Как это началось и как это закончится»
Взгляд, когда он понял, как и когда захватить мир»
«Пытаясь превратить роботов в людей, система превращает людей в роботов»
Другая часть твиттера наоборот посмеялась над роботом и начала придумывать с ним мемы.
«Когда ты собираешься показать средний палец своему брату или сестре, но входит мама»
«Послушай, Дэйв, я вижу, ты действительно расстроен из‑за этого. Я честно считаю, что тебе следует сесть спокойно, принять таблетку от стресса и подумать над этим»
«Самый продвинутый робот-гуманоид похож на Киллиана Мерфи»
«Именно в этот момент он понял, что напортачил, создавая это»
«Парень сзади непринужденно кодирует количество времени, оставшегося у людей на этой земле»
«Самого продвинутого человекоподобного робота в мире представили в лаборатории Великобритании. Познакомьтесь с Амекой, моей новой девушкой»
Некоторые даже вступились за Ameca.
«В твиттер волнуются из‑за того, что в будущем их может убить какое‑то развитое состояние этого робота. Между тем, сегодня развертывается любое количество автоматизированных и полуавтономных роботов с искусственным интеллектом, вооруженных пулеметами, снайперскими винтовками, взрывчаткой и многим другим»
«Почему всех это волнует. Эмоции на лице очень хорошие. Но они запрограммированы заранее. Машина не делает их сама. Вы смотрите заранее определенный набор действий. Это похоже на просмотр фильма или прослушивание записанной песни»
Робот-гуманоид массово напугал пользователей соцсетей не просто так — этому есть объяснение. Причиной такой реакции является эффект зловещей долины. Это гипотеза, согласно которой робот или другой объект выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей, которые на него смотрят.
Таким феноменом зачастую пользуются создатели фильмов, книг, игр и анимации, чтобы вызывать чувство страха. Таких примеров немало — Франкенштейн или киборги и зомби из серии компьютерных игр Silent Hill и одноименного фильма.