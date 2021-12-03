Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей

Робот-гуманоид не только выглядит как человек, но и умеет копировать его мимику — улыбаться, хмурить брови, восторгаться и удивляться. Однако он не умеет ходить и не обладает искусственным интеллектом (вместо него программа, позволяющая управлять последовательными действиями). По словам разработчиков, ходьба слишком сложная задача для робота, и пока они не могут создать полноценного ходячего гуманоида.

Другая часть твиттера наоборот посмеялась над роботом и начала придумывать с ним мемы.

Робот-гуманоид массово напугал пользователей соцсетей не просто так — этому есть объяснение. Причиной такой реакции является эффект зловещей долины. Это гипотеза, согласно которой робот или другой объект выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей, которые на него смотрят.

Таким феноменом зачастую пользуются создатели фильмов, книг, игр и анимации, чтобы вызывать чувство страха. Таких примеров немало — Франкенштейн или киборги и зомби из серии компьютерных игр Silent Hill и одноименного фильма.