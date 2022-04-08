Илон Маск: в 2023 году на заводах Tesla может стартовать производство роботов-гуманоидов

Tesla планирует начать производство роботов-гуманоидов Optimus первой версии в 2023 году. Об этом на открытии нового завода в Остине сообщил глава компании Илон Маск, пишет CNВС.

По словам Маска, робот-гуманоид «изменит мир больше, чем автомобили Tesla». Рабочий прототип робота Tesla пока не представила, но, как отмечает Илон Маск, в конечном итоге Optimus научится выполнять за людей те задачи, которые они сами не хотят.

«Возможно, пока в это сложно поверить, но робот будет самосовершенствоваться прямо на глазах. При этом он будет безопасен для человека, в отличие от истории с Терминатором. Эта штука может изменить мир гораздо сильнее, чем в свое время появление автомобилей», — заявил Маск.

В августе 2021-го Илон Маск впервые анонсировал производство робота-гуманоида от Tesla, правда, тогда он назывался Tesla Bot. Тогда же Маск рассказал, что робот будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные или однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.

По плану в его основу ляжет полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограмм, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Tesla создает такого робота, которого люди смогут одолеть или от которого смогут убежать.

Илон Маск тогда же отметил, что робот будет использовать те же чипы и датчики, что и в автомобилях компании. По его словам, Tesla уже можно считать самой крупной в мире робототехнической фирмой, поскольку их электромобили — как полуразумные роботы на колесах.