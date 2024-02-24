Скарлетт Йоханссон собрала актеров для создания своего режиссерского дебюта

Скарлетт Йоханссон собрала актерский состав своего режиссерского дебюта, сообщает Variety. В нем снимутся Джун Скуибб («Теория большого взрыва»), Чиветель Эджофор («Доктор Стрэндж»), Джессика Хечт («Меломанка») и Эрин Келлиман («Легенда о Зеленом Рыцаре»).

Йоханссон выступит режиссеркой ленты под названием «Eleanor, Invisible» (Элеанор — невидимка»). Картина рассказывает о 90-летней Элеоноре Моргенштейн, которая хочет вернуться к жизни после смерти ее лучшего друга. Женщина возвращается в Нью-Йорк, прожив десятилетия во Флориде.

Сценарием занималась Тори Кеймен. Производством картины занимаются TriStar Pictures и Sony Pictures Classics. Даты релиза пока нет.

Йоханссон должна сыграть главную роль в фильме «Башня ужаса» Тайки Вайтити. Картина будет основана на аттракционе из парка Walt Disney World.

В апреле 2023 года актриса объявила об окончании работ со студией Marvel. Ее супергероиня — Наташа Романофф — погибла в «Мстителях: Финал» 2019-го и после этого появилась в приквеле «Черная вдова».