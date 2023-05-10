Тайка Вайтити снимет фильм «Башня ужаса» со Скарлетт Йоханссон

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет фильм «Башня ужаса», главную роль в котором исполнит Скарлетт Йоханссон («Матчпоинт», «Черная Вдова»). Об этом написал Collider.
Сценарий ленты напишет Джош Кули («Головоломка», «Вверх»), а продюсерами проекта станут Йоханссон и Джонатан Лиа. Картина будет основана на аттракционе из парка Walt Disney World. Когда начнутся съемки, пока не сообщается.
Аттракцион Tower of Terror посвящен научно-фантастическому сериалу «Сумеречная зона». Он сделан в виде отеля тридцатых годов, где пропали пять человек в ночь Хеллоуин. Гости парка резко спускаются и поднимаются на лифте отеля.
Фильм Вайтити станет уже не первым кинопроектом по мотивам аттракциона. В 1997 году вышел телефильм «Башня ужаса» со Стивом Гуттенбергом и Кирстен Данст. Героями стали пять постояльцев, которые упали на лифте с 11 этажа и стали привидениями, долгие годы пугающими постояльцев.