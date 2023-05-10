Тайка Вайтити снимет фильм «Башня ужаса» со Скарлетт Йоханссон

Фильм Вайтити станет уже не первым кинопроектом по мотивам аттракциона. В 1997 году вышел телефильм «Башня ужаса» со Стивом Гуттенбергом и Кирстен Данст. Героями стали пять постояльцев, которые упали на лифте с 11 этажа и стали привидениями, долгие годы пугающими постояльцев.