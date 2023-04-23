Реклама
Новости

Скарлетт Йоханссон больше не будет сниматься в фильмах Marvel

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Скарлетт Йоханссон в подкасте The Goop заявила, что закончила с Marvel и больше не будет сниматься в фильмах студии. Ее супергероиня погибла в «Мстителях: Финал» 2019 года и после этого появилась в приквеле «Черная вдова».

«Глава закончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа [Наташу Романофф] снова и снова на протяжении десяти лет — это уникальный опыт», — сказала Йоханссон.

В беседе также принимала участие Гвинет Пэлтроу. Она играла роль Пеппер Потс и тоже появлялась в «Финале», но в эпизодической роли. Актриса тоже не собирается сниматься в фильмах Marvel из‑за возраста персонажа.

«Я немного старовата, чтобы носить костюм и все такое. Мне очень повезло, что я участвовала в проектах, меня действительно на это уговаривали», — рассказала Пэлтроу. При этом она не исключила, что все же может вернуться в супегеройскую вселенную, ведь ее героиня не погибала.

Сейчас Йоханссон готовится к съемкам в триллере «Проект „Артемида“» и комедии режиссера Нэнси Майерс, снявшей «Ловушку для родителей» и «Отпуск по обмену». А Пэлтроу недавно выиграла суд по аварии на горнолыжном склоне.

расскажите друзьям
люди
Скарлетт ЙоханссонГвинет ПэлтроуНаташа РоманоффНэнси Майерс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»