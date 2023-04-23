Скарлетт Йоханссон больше не будет сниматься в фильмах Marvel

Скарлетт Йоханссон в подкасте The Goop заявила, что закончила с Marvel и больше не будет сниматься в фильмах студии. Ее супергероиня погибла в «Мстителях: Финал» 2019 года и после этого появилась в приквеле «Черная вдова».
«Глава закончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа [Наташу Романофф] снова и снова на протяжении десяти лет — это уникальный опыт», — сказала Йоханссон.
В беседе также принимала участие Гвинет Пэлтроу. Она играла роль Пеппер Потс и тоже появлялась в «Финале», но в эпизодической роли. Актриса тоже не собирается сниматься в фильмах Marvel из‑за возраста персонажа.
«Я немного старовата, чтобы носить костюм и все такое. Мне очень повезло, что я участвовала в проектах, меня действительно на это уговаривали», — рассказала Пэлтроу. При этом она не исключила, что все же может вернуться в супегеройскую вселенную, ведь ее героиня не погибала.
Сейчас Йоханссон готовится к съемкам в триллере «Проект „Артемида“» и комедии режиссера Нэнси Майерс, снявшей «Ловушку для родителей» и «Отпуск по обмену». А Пэлтроу недавно выиграла суд по аварии на горнолыжном склоне.