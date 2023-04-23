Скарлетт Йоханссон больше не будет сниматься в фильмах Marvel

«Я немного старовата, чтобы носить костюм и все такое. Мне очень повезло, что я участвовала в проектах, меня действительно на это уговаривали», — рассказала Пэлтроу. При этом она не исключила, что все же может вернуться в супегеройскую вселенную, ведь ее героиня не погибала.