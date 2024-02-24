В России разрабатывается аналог игры FIFA

Российские разработчики уже делают аналог футбольного симулятора FIFA. Об этом в разговоре с ТАСС поведал глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

«На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что „Газпром“ уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — заявил Нагорный.

Идею создать собственную версию футсима выдвинул бывший игрок петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин. Ее он представил Владимиру Путину на Играх будущего. По мысли Аршавина, в такой видеоигре можно будет играть за национальную сборную РФ и не только, а с реализацией проекта мог бы помочь глава «Газпрома» Алексей Миллер — холдинг является генеральным спонсором «Зенита».

Другой симулятор, который разрабатывают в России, может заменить собой SimCity, в котором не будет представителей ЛГБТ (признана экстремистской организацией). По словам авторов проекта, наличие таких персонажей влияло бы на численность населения виртуального мегаполиса, так как в однополых браках не рождаются дети.