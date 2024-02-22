Аршавин предложил Путину создать в России аналог футбольного симулятора FIFA

Футболист Андрей Аршавин рассказал Владимиру Путину об идее создать российский аналог игры FIFA. Он отметил, что в зарубежных футбольных симуляторах сейчас нет сборной России.

Отечественная игра, где за российские (и не только) команды можно будет поиграть, сохранила бы интерес к футболу, поскольку «ребята сейчас очень много в компьютер играют, в виртуальном мире живут», пояснил Аршавин.

По его словам, с реализацией идеи мог бы помочь глава «Газпрома» Алексей Миллер — госкорпорация выступает генеральным спонсором «Зенита». Путин пообещал обсудить этот вопрос с Миллером.

Гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев сказал, что создание отечественного аналога FIFA может занять 3–5 лет. Такой срок необходим для продукта, сопоставимого по уровню качества с мировым. Данная игра может быть кросс-платформенной, отметил Михеев.

В сентябре 2023 года компания «СМП ESports», принадлежащая Борису Ротенбергу, заявила, что намерена выпустить аналоги видеоигр NHL и FIFA. По словам гендиректора фирмы Георгия Гнутова, работа начнется в течение трех лет на основе отечественного движка.

После начала военной операции в Украине EA исключила из игр FIFA российские клубы и сборную. В EA тогда пояснили, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций FIFA и UEFA.