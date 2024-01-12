В России создадут аналог SimCity, соответствующий традиционным ценностям

Разработчики из Донского государственного технического университета создадут российский аналог игры SimCity. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
Градостроительный симулятор разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Релиз его демоверсии запланирован на лето 2024 года.
Лидер проекта Никита Кудрявцев рассказал, что у его команды уже готов прототип игры, в котором геймеры смогут строить города и отслеживать судьбу его жителей. Он уточнил, что каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками: возрастом, полом, здоровьем и уровнем образования.
«Игрокам предстоит строить школы и вузы, поскольку уровень образования граждан оказывает влияние на то, насколько успешно управляется сам город. Чем выше уровень знаний виртуального населения, тем успешнее будет мегаполис», — поделился Кудрявцев.
Разработчики подчеркнули, что в игре не будет представителей ЛГБТ*-сообщества. По их словам, наличие таких героев напрямую влияло бы на численность населения виртуального мегаполиса, так как в однополых браках не рождаются дети.
Более того, в симуляторе будет поощряться создание традиционных семей, так как это стимулирует дальнейшее развитие города, игроки смогут быстрее повышать количество жителей, а сам город будет активно развиваться, передают слова авторов проекта «Известия».
На данный момент игру создают только под ПК, однако позже могут появиться и мобильные версии. Распространять ее планируют на платформах VK Play, Steam и Epic Games.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.