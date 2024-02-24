Сын Фрэнка Герберта высоко оценил сиквел «Дюны»

Брайан Герберт, старший сын автора романа «Дюна» Фрэнка Герберта, посмотрел сиквел одноименного фильма и поделился впечатлениями в своих соцсетях. Фантаст, продолживший серию книг отца, увидел фильм Дени Вильнева в частной киностудии.

«Приятно, что написанную моим отцом историю так достоверно экранизировали. Если объединить второй фильм с первой частью, это, безусловно, станет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта „Дюна“ из когда‑либо созданных», — написал Герберт-младший.

Брайан Герберт опубликовал около десятка романов. В 2003 году вышла биография его отца под названием «Мечтатель Дюны». С 1999-го он пишет продолжения истории «Дюны».

После премьерного показа «Дюны: Части второй» критики осыпали фильм похвалами за игру актеров и захватывающие дух визуальные эффекты. По их словам, в фильме полно батальных сцен, которые могут посоперничать с «Властелином Колец: Двумя крепостями» Питера Джексона.

«Дюна-2» выйдет в зарубежном прокате 1 марта. Кристофер Нолан назвал сиквел пятым эпизодом «Звездных войн» своего поколения.