Сериал по «Гарри Поттеру» может выйти в 2026 году

Стриминговый сервис HBO Max может выпустить сериал по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере в 2026 году. Заявление президента Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава передает IGN.

«Последний фильм [о Гарри Поттере] был снят больше 10 лет назад. <…> Нам не терпится поделиться с поклонниками по всему миру новыми историями», — сказал Заслав. Он выразил надежду, что сериал появится на экранах через два года.

HBO Max анонсировал сериал по «Гарри Поттеру» в апреле 2023 года. На ютуб-канале платформы появился ролик с характерной музыкой, известной по кинофраншизе «Гарри Поттер». В нем парящие в воздухе свечи, которыми был украшен потолок в замке Хогвартс, выстроились в название будущего шоу.

Писательница Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера сериала вместе с Нилом Блэром («Фантастические твари и где они обитают») и Рут Кенли-Леттс («Страйк»).

Гарри Поттер, Человек-паук и Шерлок Холмс стали самыми популярными киногероями среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Участники опроса постарше — от 31 до 45 лет — назвали любимыми персонажами Терминатора, Доктора Хауса и Железного человека.