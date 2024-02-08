Гарри Поттер и Терминатор вошли в топ самых любимых киногероев у россиян

Участники опроса постарше — от 31 до 45 лет — назвали любимым персонажем Терминатора, второе и третье место получили Доктор Хаус и Железный человек. А опрошенные старше 45 лет упоминали Чебурашку, а также Штирлица и Шурика из комедий Леонида Гайдая.