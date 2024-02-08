Гарри Поттер и Терминатор вошли в топ самых любимых киногероев у россиян

Гарри Поттер стал самым популярным киногероем среди россиян, передает «Газета.ру» результаты опроса стриминга Kion. В исследовании поучаствовала 1 тыс. человек.
Юного волшебника чаще всего называли респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. Их фаворитами также стали Человек-паук и Шерлок Холмс.
Участники опроса постарше — от 31 до 45 лет — назвали любимым персонажем Терминатора, второе и третье место получили Доктор Хаус и Железный человек. А опрошенные старше 45 лет упоминали Чебурашку, а также Штирлица и Шурика из комедий Леонида Гайдая.
Респонденты из числа мужчин главными чертами персонажей назвали смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние. Женщины, в свою очередь, обращают внимание на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность.
Почти все опрошенные имеют привычку пересматривать фильмы и сериалы с любимыми героями. Более половины из них пересматривают фаворитов в канун праздников.
В прошлом году ко Дню святого Валентина выяснилось, в каких персонажей видеоигр россияне влюблены. Абсолютным лидером по привлекательности для мужчин оказалась Йеннифер из «Ведьмака», а для женщин — Геральт.