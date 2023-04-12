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HBO Max официально анонсировал сериал о Гарри Поттере

Юлия Онодэра
Вчера в 23:32

Стриминговый сервис HBO Max, который в ближайшее время будет переименован в Max, официально анонсировал сериал по мотивам книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

На ютуб-канале платформы появился ролик с характерной музыкой, известной по кинофраншизе «Гарри Поттер». В нем парящие в воздухе свечи, которыми был украшен потолок в замке Хогвартс, выстроились в название будущего шоу.

«Max заказал первый телевизионный сериал по „Гарри Поттеру“, точную адаптацию культовых книг», — отметили представители стриминга в подписи к видео.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что кинокомпания Warner Bros. намерена выпустить новую экранизацию книг о Гарри Поттере в формате сериала. По информации СМИ, в шоу будет семь сезонов по числу книг, написанных Роулинг.

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Гарри ПоттерДжоан Роулинг
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