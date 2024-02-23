Linkin Park выпустили ранее неизданную песню «Friendly Fire»

«Мы разваливаемся на части без причин. Мы нажимаем на курок в бесполезной войне. Если мы вернемся назад и погрузимся во тьму, за что же мы боремся? Это просто огонь по своим», — поет фронтмен в треке.

Впервые лидер коллектива Майк Шинода рассказал о существовании «Friendly Fire» в одном из интервью в 2020 году. Ранее Linkin Park выпустили еще два неизданных трека с альбома «Meteora» 2003 года — «Lost» и «Fighting Myself». Они вышли в феврале и марте 2023-го соответственно.

