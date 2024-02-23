Linkin Park выпустили ранее неизданную песню «Friendly Fire»

Американская альтернативная рок-группа Linkin Park опубликовала клип на ранее неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона «Friendly Fire». Видео появилось на официальном ютуб-канале проекта.
Трек был записан во время работы над альбомом «One More Light». Он вышел в 2017 году и стал последним релизом, в создании которого принял участие Беннингтон. Спустя два месяца после выхода пластинки музыкант покончил с собой.
«Мы разваливаемся на части без причин. Мы нажимаем на курок в бесполезной войне. Если мы вернемся назад и погрузимся во тьму, за что же мы боремся? Это просто огонь по своим», — поет фронтмен в треке.
Впервые лидер коллектива Майк Шинода рассказал о существовании «Friendly Fire» в одном из интервью в 2020 году. Ранее Linkin Park выпустили еще два неизданных трека с альбома «Meteora» 2003 года — «Lost» и «Fighting Myself». Они вышли в феврале и марте 2023-го соответственно.