Linkin Park выложили неизданный трек «Fighting Myself»

Американская рок-группа Linkin Park продолжает делиться старыми записями, которые еще не слышали ее фанаты. В этот раз музыканты поделились треком «Fighting Myself» из архивов альбома «Meteora».
В «Fighting Myself» звучат голоса Майка Шиноды и Честера Беннингтона. Вдобавок к треку группа выложила клип, созданный нейросетью Kaiber.
10 февраля Linkin Park поделились ранее не изданной песней «Lost» — тоже из альбома «Meteora». Музыканты переиздадут альбом, но точных дат пока нет.
«Meteora» был опубликован в 2003 году. В него вошли такие песни, как «Numb», «Somewhere I Belong», «Faint» и «Session». Последняя была номинирована на премию «Грэмми», дебютировав на первом месте в Billboard 200.
Linkin Park и ранее переиздавали пластинки. В 2020-м музыканты выпустили «Hybrid Theory» 2000 года с ранее не опубликованными песнями, в 2022-м — делюкс-версию альбома «Minutes to Midnight» 2007-го.