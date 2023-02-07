Linkin Park выпустят неизданный ранее трек «Lost» с альбома «Meteora»

Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход ранее неизданной песни «Lost» из архивов альбома «Meteora». Ее релиз состоится 10 февраля.
Музыканты поделились фрагментом песни в своих соцсетях. В ней звучит вокал покойного Честера Беннингтона. «Потому что, когда я один, я теряюсь в этих воспоминаниях, живу в иллюзии», — поет он.
Ранее группа запустила на своем сайте обратный отсчет времени, который истек 1 февраля, а вместо него появилась головоломка. Поклонники считают, что ее решение приведет к информации о переиздании альбома «Meteora».
Американские рокеры выпустили свой второй альбом «Meteora» в 2003 году. В него вошли такие песни, как «Numb», «Somewhere I Belong», «Faint» и «Session». Последняя в 2004 году была номинирована на премию «Грэмми», дебютировав на первом месте в Billboard 200.
Linkin Park и ранее переиздавали пластинки. В 2020-м музыканты выпустили «Hybrid Theory» 2000 года с ранее неопубликованными песнями, в 2022-м — делюкс-версию альбома «Minutes to Midnight» 2007-го.