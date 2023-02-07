Linkin Park выпустят неизданный ранее трек «Lost» с альбома «Meteora»

Американские рокеры выпустили свой второй альбом «Meteora» в 2003 году. В него вошли такие песни, как «Numb», «Somewhere I Belong», «Faint» и «Session». Последняя в 2004 году была номинирована на премию «Грэмми», дебютировав на первом месте в Billboard 200.