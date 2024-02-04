Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто раскритиковал четвертый сезон

Шоураннер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто раскритиковал решение связать четвертый сезон под заголовком «Ночная страна» с первым. Последняя часть антологии стала первой, которую ставил другой режиссер.
Пиццолатто написал сценарий первых трех эпизодов, а всеми сериями четвертого занималась Исса Лопес. Несмотря на критику, он выступил исполнительным продюсером «Ночной страны».
Как пишет Variety, в удаленных постах Пиццолатто прокомментировал сюжетные моменты «Ночной страны»: в частности, он назвал связи с первым сезоном «очень глупыми». «Я определенно не имел никакого отношения к этой истории или чему-либо еще. Не моя вина», — ответил он одному из комментаторов.
Лопес ответила на высказывания Пиццолатто: «Я считаю, что у каждого рассказчика есть очень специфическое, своеобразное и уникальное отношение к историям, которые он создает, и какова бы ни была его реакция, он имеет на них право. Это его прерогатива».
Первый эпизод «Ночной страны» вышел на Max в середине января. По сюжету детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс) расследуют исчезновение нескольких мужчин на научной станции на Аляске. Зрители восторженно встретили новый сезон, а вот критики — не очень.