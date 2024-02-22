Вязаные сапоги снова войдут в моду, по версии французского Vogue

Вязаные сапоги могут снова войти в моду зимой 2024 года, пишет французская редакция Vogue. В октябре прошлого года их примерила на себе американская модель Кендалл Дженнер во время прогулки.

Вязаные сапоги получат новую жизнь благодаря инфлюэнсерам и известным брендам. Так, лицо бренда The ​​Attico и блогерка Джильда Амбросио появилась в них несколько месяцев назад на улицах Парижа.

На показе мод осень-зима 2023/2024 модный дом Bottega Veneta представил трикотажную обувь, имитирующую носки. Они продаются за 890 и 990 евро.

У мужчин главным трендом 2024 года в фитнесе станут тренировки на ягодицы. По словам экспертов, раньше на тренажерах мужчины уделяли основное внимание груди, бицепсам и прессу, а теперь они все чаще используют стойки для приседаний.

А эксперты Pinterest предположили, что в топ 2024-го войдут оттенки «Оранжевая пустыня» (Desert Orange) и «Розовый мармелад» (Gummy Pink). Они изучили тренды в культуре, моде, дизайне как на самой платформе, так и во всей сети и выделили повторяющиеся чаще других цвета.