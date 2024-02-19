Pinterest выбрал пять главных оттенков на 2024 год

Эксперты Pinterest предположил, какие цветовые палитры войдут в топ 2024 года. Они изучили тренды в культуре, моде, дизайне как на самой платформе, так и во всей сети и выделили повторяющиеся чаще других цвета.
Pinterest выделил пять оттенков — «Оранжевая пустыня» (Desert Orange), «Розовый мармелад» (Gummy Pink), «Синяя вода» (Aqua Blue), «Зеленый мох» (Moss Green) и «Коричневый мокко» (Mocha Brown). Посмотрите на них, к каждой картинке прилагается описание.
«Насыщенный, яркий и теплый. Оранжевый цвет этого года проистекает из таких трендов, вдохновленных оттенком ржавчины, как „Грязный флирт“ (Dirt Flirts), »«Веселые свадьбы»« (Groovy Nuptials) и „Возрождение джаза“ (Jazz Revival)»
«Пыльно-розовый сочетается с ярким румянцем. Нежный розовый цвет 2024 года происходит из трендов „Кухни“ (Kitchens), „Укладка с бантиками“ (Bow Stacking) и „Расплывчатые мэшапы“ (Melty Mashups)»
«Оттенок отсылает на глубокое синее море. В его основе — тренды „Зависть/Ревность“ (Be Jelly), „Синяя красота“ (Blue Beauty) и „Горячие металлы“ (Hot Metals)»
«Темно-оливковый сочетается с зеленым лаймом. На этот ролик вдохновили тренды „Панель для сбора воды“ (Aquatecture), „Tropic Like It’s Hot“ (песня бельгийского музыканта Свен ван Хиса) и „Поднимать шум“ (Making a Racket)»
«Тренд 2024 года — „Любимая чашка чая“ (Your go-to cuppa). Коричневый цвет этого года основан тенденциях „Кафекор“ (Cafécore) и „Западная готика“ (Western Gothic). Карамель сочетается с серовато-коричневым»
В начале декабря 2023 года Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им стал персиковый 13-1023 Peach Fuzz — он же «персиковый пушок». «Афиша Daily» собрала 20 предметов в этой расцветке — от одежды до предметов быта.