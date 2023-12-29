Большие ягодицы назвали главным трендом в мужском фитнесе на 2024 год

Тренировки по проработке и увеличению ягодиц станут главным трендом в фитнесе для мужчин в 2024 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на прогнозы экспертов по фитнесу и моде.
«В последнее время я определенно заметил рост числа мужчин, уделяющих особое внимание работе с ягодичными мышцами в клубах», — сказал фитнес-менеджер Эрик Кобб.
По его словам, раньше на тренажерах мужчины уделяли основное внимание груди, бицепсам и прессу, а теперь они все чаще используют стойки для приседаний и другие тренажеры, ориентированные на ягодичные мышцы.
Специалист по силовым нагрузкам Гарет Састед подтвердил Men’s Health, что сейчас все больше парней стремятся увеличить силу и размер ягодиц.
Чтобы подчеркнуть прирост ягодиц, мужчины стали обновлять свой гардероб. Так, бренд Rhone отметил повышенный с 2021 года спрос на зауженные брюки. «Парни теперь ожидают, что их рабочие брюки будут сидеть и двигаться так же, как их спортивная одежда», — сказал соучредитель и креативный директор компании Бен Чекетс.
Менеджер тренажерного зала Мартин Обоньо добавил, что мужчинам нужно понять, что тренировка ягодиц поможет им сохранить мужественную осанку.
«А если вы занимаетесь спортом, то развитые ягодицы улучшат вашу функциональность: вы станете сильнее, будете быстрее бегать, выше прыгать, улучшите ускорение, динамику и общую ловкость движений. Слабые ягодицы могут привести к длинному списку травм, ломоты и болей во всем теле», — заключил он.