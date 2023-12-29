Большие ягодицы назвали главным трендом в мужском фитнесе на 2024 год

Чтобы подчеркнуть прирост ягодиц, мужчины стали обновлять свой гардероб. Так, бренд Rhone отметил повышенный с 2021 года спрос на зауженные брюки. «Парни теперь ожидают, что их рабочие брюки будут сидеть и двигаться так же, как их спортивная одежда», — сказал соучредитель и креативный директор компании Бен Чекетс.