В России планируют выпустить аналоги игр NHL и FIFA

Компания «СМП ESports», принадлежащая Борису Ротенбергу, намерена выпустить аналоги популярных видеоигр NHL и FIFA. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора фирмы Георгия Гнутова.
По его словам, работа над отечественными футбольным и хоккейным симуляторами начнется в течение трех лет. «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — отметил Гнутов.
Анонимный источник издания добавил, что новые игры должны будут стать заменой иностранным симуляторам. В проект могут вложить на первом этапе порядка 300 млн рублей, утверждает собеседник.
Предполагается, что в играх будут представлены только российские команды, поскольку зарубежные в текущих условиях недоступны для разработчиков. Впрочем, к отечественным клубам могут присоединиться структуры из «дружественных стран».
Ранее структура Ротенберга, АНО «СМП Рэйсинг», начала работать над гоночным симулятором. Его уже представили в мае президенту России Владимиру Путину на выставке в центре «Зотов».