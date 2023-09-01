В России планируют выпустить аналоги игр NHL и FIFA

По его словам, работа над отечественными футбольным и хоккейным симуляторами начнется в течение трех лет. «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — отметил Гнутов.