EA Sports удаляет сборную Россию из серии игр FIFA

EA Sports удаляет сборную Россию и все российские футбольные клубы из серии игр FIFA. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте компании.

Сборная России и клубы будут недоступны в FIFA 22, FIFA Mobile и в FIFA Online. Кроме того, сборные России и Беларуси также исключили из NHL.

Такое решение было принято из‑за «военной операции» на территории Украины. О ней Владимир Путин объявил утром 24 февраля.

Тогда он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».