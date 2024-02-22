Спагетти съели Уилла Смита в ответном нейроролике

Сегодня в 14:24
Фото: из соцсетей

В сети завирусилось видео, созданное нейросетью, в котором спагетти поедают Уилла Смита. Оно появилось в ответ на недавно вышедшую пародию актера на прошлогодний нейроролик.

В новом видео спагетти медленно обвивают Смита, пока макаронный монстр со злостью наблюдает за происходящим. Заканчивается все тем, что лапша полностью поглощает актера.

15 февраля OpenAI представила генеративную модель Sora, способную создавать качественные видеоролики по текстовому описанию.

Пока модель доступна для тестирования только ограниченному кругу разработчиков, дизайнеров и креаторов, а дата релиза для остальных неизвестна.

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