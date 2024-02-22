Спагетти съели Уилла Смита в ответном нейроролике

В сети завирусилось видео, созданное нейросетью, в котором спагетти поедают Уилла Смита. Оно появилось в ответ на недавно вышедшую пародию актера на прошлогодний нейроролик.

В новом видео спагетти медленно обвивают Смита, пока макаронный монстр со злостью наблюдает за происходящим. Заканчивается все тем, что лапша полностью поглощает актера.