Уилл Смит снял пародию на сгенерированные видео, где он ест спагетти

Смит часто публикует ролики в тиктоке. В феврале прошлого года актер снял дуэт с авторкой видео, которая предлагала «спросить неодушевленные предметы, как они к вам относятся». В этот момент он показывает на камеру статуэтку «Оскара» и внимательно смотрит на нее.