Уилл Смит снял пародию на сгенерированные видео, где он ест спагетти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49
Кадр: willsmith/TikTok

Уилл Смит показал, как бы могли выглядеть сгенерированные видео с поеданием спагетти спустя год. Актер опубликовал видео со сравнением ИИ и реальной съемки.

В 2023 году в соцсетях появились ролики, сгенерированные нейросетью Text2Video. Среди их героев был Смит, который очень неестественно поедал спагетти. К ним и сделал отсылку актер.

Смит часто публикует ролики в тиктоке. В феврале прошлого года актер снял дуэт с авторкой видео, которая предлагала «спросить неодушевленные предметы, как они к вам относятся». В этот момент он показывает на камеру статуэтку «Оскара» и внимательно смотрит на нее.

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