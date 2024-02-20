Уилл Смит снял пародию на сгенерированные видео, где он ест спагетти

Уилл Смит показал, как бы могли выглядеть сгенерированные видео с поеданием спагетти спустя год. Актер опубликовал видео со сравнением ИИ и реальной съемки.
В 2023 году в соцсетях появились ролики, сгенерированные нейросетью Text2Video. Среди их героев был Смит, который очень неестественно поедал спагетти. К ним и сделал отсылку актер.
Смит часто публикует ролики в тиктоке. В феврале прошлого года актер снял дуэт с авторкой видео, которая предлагала «спросить неодушевленные предметы, как они к вам относятся». В этот момент он показывает на камеру статуэтку «Оскара» и внимательно смотрит на нее.
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