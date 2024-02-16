OpenAI представила генератор реалистичного видео по описанию. Посмотрите, что из этого вышло

Один из роликов, представленный для демонстрации возможностей модели, был основан на таком запросе: «Трейлер фильма о приключениях 30-летнего космонавта в красном шерстяном вязаном мотоциклетном шлеме, голубое небо, соляная пустыня, кинематографический стиль, снято на 35-миллиметровую пленку, яркие цвета».