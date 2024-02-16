OpenAI представила генератор реалистичного видео по описанию. Посмотрите, что из этого вышло

Компания OpenAI представила генеративную модель, способную создавать качественные видеоролики по текстовому описанию.
Она получила название Sora в честь японского слова «небо». Новая модель может создавать видеоролики длиной до минуты, которые соответствуют указаниям пользователя по тематике и стилю.
Один из роликов, представленный для демонстрации возможностей модели, был основан на таком запросе: «Трейлер фильма о приключениях 30-летнего космонавта в красном шерстяном вязаном мотоциклетном шлеме, голубое небо, соляная пустыня, кинематографический стиль, снято на 35-миллиметровую пленку, яркие цвета».
Еще Sora может создавать видео на основе изображения или дополнять существующие кадры новыми деталями.
Сейчас компания открыла доступ к Sora некоторым создателям видео, чтобы они протестировали модель на нарушение условий OpenAI, которые запрещают «экстремальное насилие, сексуальный контент, разжигающие ненависть изображения, образы знаменитостей или чужую интеллектуальную собственность».
Сколько видеоматериалов было использовано для обучения Sora, Сэм Альтман не уточнил. The New York Times пишет, что компания брала как общедоступные, так и лицензированные ролики.
Еще примеры видео.