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Футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:09

Против бразильского футболиста Дани Алвеса возбудили дело в связи с обвинением в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил Reuters.

Согласно информации агентства, Алвеса подозревают в преступлении в отношении женщины, совершенное в Испании в декабре. Вероятная жертва футболиста обратилась с жалобой в правоохранительные органы.

Девушка заявила, что Алвес прикасался к ней под нижним бельем без ее согласия, когда она отдыхала с друзьями в ночном клубе. Футболист категорически отвергает все обвинения.

Он подтвердил, что был в клубе, но утверждает, что не домогался никого. «Я танцевал и хорошо проводил время, не вторгаясь ни в чье пространство. Я не знаю, кто эта леди… Как я мог так поступить с женщиной? Нет», — заявил Алвес.

Дани Алвес выступает в данный момент за мексиканский футбольный клуб «УНАС Пумас». Ранее он играл за «Барселону», а до этого — за «Сан-Паулу», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». На счету спортсмена — олимпийское золото, два Кубка конфедераций и два Кубка Америки.

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