Футболиста Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

Он подтвердил, что был в клубе, но утверждает, что не домогался никого. «Я танцевал и хорошо проводил время, не вторгаясь ни в чье пространство. Я не знаю, кто эта леди… Как я мог так поступить с женщиной? Нет», — заявил Алвес.