Умерший шоумен Дмитрий Красилов, известный по клипу «Uno», появится в реалити-шоу на «Пятнице»

Российский танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big на песню «Uno», появится в реалити-шоу на телеканале «Пятница». Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Артист снялся в проекте «Выживалити» за несколько месяцев до смерти. Вместе с 13 другими знаменитостями он соревновался за приз в 10 млн рублей, проходя различные испытания на территории Абхазии.

«У моего тела нет границ, главное — не останавливаться. Если выбирать между физическим и моральным духом, то я выберу моральный. Ноги могут откаать, но твой дух будет идти вперед», — говорил Красилов.

Первый эпизод реалити-шоу выйдет на экраны 1 марта. В нем можно будет увидеть, помимо Красилова, танцора Антона Пануфника, певца Антона Зацепина, шеф-повара Андрея Смирнова, регбистку Татьяну Мижуренко и выпускника «Дома-2» Степана Меньщикова.

Дмитрия Красилова не стало 18 декабря 2023 года. Он умер в возрасте 29 лет после того, как ему стало плохо во время работы. Тело шоумена обнаружили у него дома сотрудники МЧС. Шоумен умер из‑за последствий эндокринопатии.

Широкую известность Красилов получил после появления в клипе группы Little Big на песню «Uno», которая должна была поучаствовать на «Евровидении-2020». После этого он был гостем и членом в жюри разных шоу, а также ведущим тревел-шоу.