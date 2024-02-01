Стала известна причина смерти танцора Дмитрия Красилова, известного по клипу «Uno»

Танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big на песню «Uno», скончался из‑за последствий эндокринопатии. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Эта болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез, привела к смерти артиста. По информации СМИ, медики не обнаружили в крови умершего Красилова следов наркотиков.
Красилова не стало 18 декабря 2023 года. Он умер в возрасте 29 лет после того, как ему стало плохо во время работы. Тело шоумена обнаружили у него дома сотрудники МЧС.
Музыкант Стас Костюшкин, который видел Пухляша за день до смерти, рассказал, что тот выглядел болезненно и был «весь красный». Смерть артиста не удивила певца, хотя тот намеревался снять вместе с ним клип.
Широкую известность Красилов получил после появления в клипе группы Little Big на песню «Uno», которая должна была поучаствовать на «Евровидении-2020». После этого он был гостем и членом в жюри разных шоу, а также ведущим тревел-шоу.