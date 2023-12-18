Умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов, ставший известным по клипу «Uno»

В Москве найден мертвым танцор и шоумен Дмитрий Красилов, сообщает телеграм-канал «112». Его тело без признаков жизни обнаружили в собственной квартире.
По предварительной информации «112», накануне Красилову стало плохо во время работы, он уехал домой из‑за плохого самочувствия и перестал выходить на связь. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал — сотрудникам МЧС пришлось выламывать.
Точную причину смерти еще предстоит установить. «112» пишет, что Красилов умер из‑за болезни сердца, которая может быть связана с лишним весом.
Широкую известность Красилов получил после появления в клипе группы Little Big на песню «Uno», которая должна была поучаствовать на «Евровидении-2020». После этого он был гостем и членом в жюри разных шоу, а также ведущим тревел-шоу.