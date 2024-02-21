Тыва стала шестым регионом, где разрешили убивать бездомных животных

Сегодня в 17:07
Фото: Jesse Schoff/Unsplash

Верховный хурал (парламент) Тывы принял закон об эвтаназии бездомных животных, которых сочтут социально опасными. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о судьбе уличных животных будет принимать специальная комиссия. В парламенте республики заявили, что умерщвлять животных будут при наличии «устойчивого агрессивного поведения», «достоверно установленного специалистами в области ветеринарии».

«Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных», — заявили депутаты.

Тыва стала шестым российским регионом, где разрешили убивать безнадзорных собак и кошек. Ранее подобные решения были приняты в Бурятии, на Чукотке, в Забайкалье, Астраханской области и на Алтае. Астраханские власти решили не останавливаться на умерщвлении животных и пошли дальше: они хотят ввести штрафы за кормление уличных кошек и собак.

После того как первый такой закон был принят в Бурятии, зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов раскритиковал решение местных властей. Он заявил, что массовое истребление животных до сих пор считается преступлением согласно российскому законодательству.

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