В Астрахани хотят ввести штрафы за кормление уличных животных. В городе уже разрешили их убивать

Умерщвления собак стали возможны после того, как в июле Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они могут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.