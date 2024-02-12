В Астрахани хотят ввести штрафы за кормление уличных животных. В городе уже разрешили их убивать

Власти Астраханской области доработают вопрос наказания за кормление бездомных животных. Об этом сообщила зампред регионального правительства Виктория Гурьянова, передает местный телеканал ГТРК «Лотос».
По словам Гурьяновой, власти рассматривают введение административной ответственности за кормление уличных животных. Какое именно наказание планируют ввести, она не уточнила.
Ранее в Астраханской области приняли законопроект, которые позволяет убивать безнадзорных собак. Местный телеканал называет документ «законом о гуманной эвтаназии животных». В рамках его реализации в феврале в регионе начнут строить пункты временного содержания безнадзорных собак.
Вот как описывает порядок обращения с животными по новым правилам Гурьянова: «Собака изымается из среды обитания, ее везут в пункт временного содержания, где любая особь свыше 40 сантиметров, очень грубо говорю, подлежит умерщвлению. 15 дней содержится. Дается почему 15 дней? Вдруг объявится хозяин».
«Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом. Сначала животное умерщвляется. Оно ничего не чувствует и погибает во сне», — заявляет зампред областного правительства.
С улиц будут изыматься все животные, в том числе чипированные. В пунктах временного содержания их стерилизация не предусмотрена, только обследование на наличие заболеваний. На реализацию программы из бюджета региона выделены 224 млн рублей.
Всего убивать бездомных животных разрешили в четырех российских регионах. Кроме Астраханской области, это Забайкальский край, республики Алтай и Бурятия.
Умерщвления собак стали возможны после того, как в июле Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если региональные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они могут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.
Депутаты заявляли, что после принятия закона останутся нормы о размещении животных в приютах и система «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ). «Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы», — отмечали в Госдуме.