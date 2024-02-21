Подросток воссоздал тизер «Дэдпула и Росомахи» с помощью LEGO. Райан Рейнолдс в восторге

Пятнадцатилетний Престон Мутанга воссоздал тизер «Дэдпул и Росомаха» в стиле LEGO. Над видео подросток работал около восьми дней.
В ролике Дэдпул оказывается втянутым в дела Управления временными изменениями, которое в последний раз можно было увидеть в сериале «Локи». Еще герой подшучивает над Disney («Пеггинг для меня не в новинку, дружок, в отличие от Disney») и сравнивает себя с Мессией. Авторы фильма также показали встречу Дэдпула и Росомахи.
«Боже мой, это замечательно. Срань господня», — написал в своих соцсетях Райан Рейнолдс, реагируя на тизер в стиле LEGO.
В июне 2023-го стало известно, что Мутанга создал одну из сцен в новом мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Речь идет о моменте, когда на экране появляется измерение, в котором все напоминает строительные блоки и фигурки LEGO.
Он привлек внимание режиссеров картины «Лего. Фильм» Фила Лорда и Кристофера Миллера и двух сценаристов-продюсеров мультфильма о Майлзе Моралесе, воссоздав трейлер «Человек-паук: Паутина вселенных» с помощью LEGO.
Когда ролик разошелся в интернете, продюсер Кристина Стайнберг связалась с Мутангом, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной LEGO. Тогда же она узнала, что это сделал 14-летний ребенок. По словам продюсера, этот факт поразил всех, включая лучших аниматоров мира.
Позже Мутанга воссоздал трейлер второго сезона «Очень странных дел», вновь поразив подписчиков. В нем Одиннадцать возвращается в городок Хоукинс из потустороннего мира.