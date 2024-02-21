Подросток воссоздал тизер «Дэдпула и Росомахи» с помощью LEGO. Райан Рейнолдс в восторге

В июне 2023-го стало известно, что Мутанга создал одну из сцен в новом мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Речь идет о моменте, когда на экране появляется измерение, в котором все напоминает строительные блоки и фигурки LEGO.

Он привлек внимание режиссеров картины «Лего. Фильм» Фила Лорда и Кристофера Миллера и двух сценаристов-продюсеров мультфильма о Майлзе Моралесе, воссоздав трейлер «Человек-паук: Паутина вселенных» с помощью LEGO.

Когда ролик разошелся в интернете, продюсер Кристина Стайнберг связалась с Мутангом, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной LEGO. Тогда же она узнала, что это сделал 14-летний ребенок. По словам продюсера, этот факт поразил всех, включая лучших аниматоров мира.

Позже Мутанга воссоздал трейлер второго сезона «Очень странных дел», вновь поразив подписчиков. В нем Одиннадцать возвращается в городок Хоукинс из потустороннего мира.