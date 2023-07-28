Школьник воссоздал трейлер второго сезона «Очень странных дел» с помощью Lego

Когда ролик разошелся в интернете, продюсер Кристина Стайнберг связалась с Мутангом, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной Lego. Тогда же она узнала, что это сделал 14-летний ребенок, — по словам продюсера, этот факт поразил всех, включая лучших аниматоров мира.