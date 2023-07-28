Школьник воссоздал трейлер второго сезона «Очень странных дел» с помощью Lego

Школьник Престон Мутанга, известный по ютуб-каналу LegoMe_TheOG, воссоздал финальный трейлер 2017 года ко второму сезону «Очень странных дел» с помощью Lego.
Ролик, созданный подростком, полностью дублирует оригинальный трейлер. В нем Одиннадцать возвращается в городок Хоукинс из потустороннего мира.
В июне стало известно, что Мутанга создал одну из сцен в новом мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Речь идет о моменте, когда на экране появляется измерение, в котором все напоминает строительные блоки и фигурки Lego.
Он привлек внимание режиссеров «Лего. Фильм» Фила Лорда и Кристофера Миллера и двух сценаристов-продюсеров мультфильма о Майлзе Моралесе, воссоздав трейлер «Человек-паук: Паутина вселенных» с помощью Lego.
Когда ролик разошелся в интернете, продюсер Кристина Стайнберг связалась с Мутангом, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной Lego. Тогда же она узнала, что это сделал 14-летний ребенок, — по словам продюсера, этот факт поразил всех, включая лучших аниматоров мира.